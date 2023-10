Război Israel. Cât de periculoasă este ofensiva israeliană terestră în Gaza Luptele dintre armata israeliana și Hamas au avut tendința sa urmeze un model similar, cu incursiuni terestre lansate de-a lungul anilor la scari diferite, de obicei precedate de un baraj puternic care vizeaza zonele și locațiile folosite de israelieni pentru a se apropia, scrie The Guardian. De asemenea, Israelul a folosit intens puterea aeriana și bombardamentele de artileria terestra și tunurile navale in prima faza a campaniilor pentru a viza ceea ce spune ca este infrastructura militara a Hamas, inclusiv cladiri guvernamentale, secții de poliție, instalații de coasta, facilitați de antrenament… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

