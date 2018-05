CEO Fly Go: In ciuda digitalizarii, agentiile de turism clasice nu vor disparea

Agentia de turism online Fly Go , un business de circa 40 de milioane de euro, urmeaza sa faca anul acesta investitii de 1,5 milioane de euro, cu precadere in zona tehnologica. Stefano Iervolino, CEO-ul Fly Go, a declarat ca, in era digitala... [citeste mai departe]