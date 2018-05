Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a reactionat dur fața de decizia lui Klaus Iohannis de a-l convoca la Cotroceni pe ministrul de externe Teodor Melescanu. Viorica Dancila a declarat ca un ministru nu poate fi convocat fara acordul premierului. „Domnul presedinte trebuie sa vorbeasca cu prim-ministrul. Intr-un…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, va merge marti, la ora 11.00, la Cotroceni, pentru a da explicatii in fata presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce Romania, Ungaria si Cehia au blocat o initiativa a Uniunii Europene care critica relocarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Potrivit Constitutiei,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 29 aprilie a.c., un mesaj cu prilejul „Zilei Veteranilor de Razboi”.Va prezentam in continuare textul mesajului: Citește și: Proiect de lege revolutionar: Ce perioade ar putea fi incluse in stagiul de cotizare la pensie„«Ziua…

- Razboi total intre Palatul Cotroceni si Palatul Victoria. Klaus Iohannis s-a dezlantuit la adresa Vioricai Dancila dupa ce aceasta a refuzat sa mai vina la intalnirea de la presedintie. Si asta nu e tot. Seful statului s-a enervat dupa memoranduul secret al Guvernului care vrea sa mute ambasada Romaniei…

- E razboi total intre presedintele Klaus Iohannis si seful PSD Liviu Dragnea. Dupa ce seful statului l-a atacat dur pe Dragnea pentru vizita in Israel, seful Camerei Deputatilor i-a dat replica. In direct la Antena 3, Dragnea i-a spus lui iohannis ca nu scrie nicaieri in Constitutie ca doar seful…

- Comportamentul ostil din est, "amenintare la adresa securitatii europene" O amenintare importanta la adresa securitatii europene este reprezentata de comportamentul ostil care vine dinspre est - a spus presedintele Klaus Iohannis în deschiderea seminarului pe tema securitatii în Europa…

- Senatul gazduieste de marti, pentru o perioada de trei zile, primul Summit Parlamentar al Formatului Bucuresti (B9), un eveniment organizat de presedintele forului superior al Legislativului, Calin Popescu Tariceanu si de Stanislaw Karczewski, maresalul Senatului Republicii Poloneze. In calitate de…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, o scrisoare prin care ii cere nominalizarea urgenta a ambasadorului Romaniei in Israel, dar și evaluarea personalului diplomatic (ambasadori, consuli). De altfel, la congresul extraordinar organizat saptamana trecuta,…