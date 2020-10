Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a anunțat ca inspectorii de la Finanțe au descoperit un prejudiciu de aproximativ 200 de milioane de lei la Primaria București. In replica, Gabriela Firea spune ca toți banii au fost alocați corect și ca acuzațiile ministrului sunt declarații de campanie.

- Suma totala pe care inspectorii din Ministerul Finantelor au calculat-o, in urma controlului efectuat la Primaria Capitalei, ca fiind prejudiciu, este de aproximativ 200 de milioane de lei, a scris, luni, pe Facebook, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sa fie clar pentru toata lumea. Suma totala…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a prezentat luni concluziile controlului facut la Primaria Capitalei, condusa inca de Gabriela Firea. Ministrul a spus ca municipalitatea a avut bani alocați de la buget in acest an, insa a platit doar parțial subvențiile la termoficare și transport public.„Banii…

- ”IMPORTANT! Maine, in cadrul declaratiilor de presa saptamanale cu care deja v-ati obisnuit, voi prezenta si concluziile raportului departamentului Inspectie Economica al MFP la PMB. Va spun de pe acum ca sunt probleme mari acolo!”, a anuntat Citu duminica pe Facebook. Ministrul Finantelor Publice,…

- Executivul a aprobat in sedinta de joi un memorandum privind contractarea unui imprumut de 250 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii, pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi, a anuntat ministrul Finantelor, Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern. „A fost aprobat un memorandum…

- Florentin Pandele a "identificat" si alti vinovati de esecul sotiei sale, printre care ministrul de Finante, Florin Citu. "Dupa parerea mea, vinovatul principal este ministrul Finantelor, nu-i mai spun numele ca nu are rost. El i-a ciuntit bugetul la Capitala si spunea ca are un miliard, de fapt ea…

- „Citule, nu te-ai plictisit de minciunile tale? Dar intai as vrea sa iti fie clar ca Start Up Nation este un program care sprijina antreprenorii. Acestia, de obicei, nu fac politica. De aceea nu trebuie sa iti bati joc de ei. In ce consta minciuna. Cand vorbesti despre restante la plata facturilor de…

- Orban l-a intrebat pe ministrul Agriculturii care este situatia despagubirilor pentru cei afectati de seceta. “Am avut mai multe dezbaterii cu reprezentantii asociatiilor profesionale, cu reprezentantii fermierilor si am stabilit ca vom acorda in primul rand despaguburile pentru cei afectati de seceta…