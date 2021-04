Andreea Marin vorbește din nou despre rivalitatea deja istorica in televiziune. Mihaela Radulescu este din nou ținta divei de pe TVR, care spune ca nu ințelege de ce Radulescu era obsedata de ea, ratingurile celor doua emisiuni neputand fi comparabile in vreun fel. ”Incerca sa ma traga in jos, pur și simplu… N-am mai intalnit pe... View Article