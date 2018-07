Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara doua clanuri de romi s-au luat la bataie pe o strada aproape de centrul din Targu Neamt. Din imagini se vede cum cele cateva zeci de persoane erau echipate cu bate si topoare, fara sa se opreasca nici la aparitia politistului.

- Scandal in plina strada la Ramnicu Valcea intre angajați ai unei firme de paza și un barbat recalcitrant. Doi angajați ai unei firme de paza din municipiul Ramnicu Valcea și un al treilea barbat au ajuns la spital, joi, in urma unui scandal care s-a petrecut chiar in mijlocul strazii in centrul orașului.…

- Caz socant în Bucuresti. O femeie a fost batuta cu bestialitate de propriul ei fiu, fara ca cineva sa-i sara în ajutor, cu toate ca în imagini apar alte câteva persoane.

- Un incident care ar fi putut avea urmari grave s-a petrecut la Eforie Nord joi noaptea. Plafonul exterior al Bancii Transilvania din Eforie Nord s-a prabușit. Din imaginile postate pe rețelele de socializare se vede cum bucați mari de tencuiala au cazut pe trotuar. Din fericire, în…

- Luni seara, in jurul orei 21:30, liniștea locuitorilor de pe strada Fat Frumos din Ploiești a fost tulburata de o cearta, care a degenerat in violența. ”Actorii” au fost doi vecini de 55, respectiv 48 de ani. Cel mai varstnic dintre ei a ieșit cu o sabie in strada, dupa ce a fost acuzat ca…

- Victima a fost lovita de mai multe ori cu palmele, picioarele, iar la final a fost doborata la pamant. Totul s-a intamplat sub ochii mai multor persoane. Martorii au intervenit abia dupa ce batrana s-a prabusit la pamant. Mai mult, dupa ce a fost agresata, femeia a fost si jefuita. Batrana…

- O femeie a fost spulberata pe o trecere de pietoni de pe strada Aurel Vlaicu, miercuri, în jurul orei 12.00, la ultima stație de autobuz CTP, în apropierea benzinariei Lukoil. Femeia de 46 de ani traversa strada pe trecerea pentru pietoni, din zona, când…