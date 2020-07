Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Bogdan Dumitru, care reprezinta Primaria Gornet, ii solicita sefului DSU sa declanseze in regim de urgenta evaluarea cazurilor de COVID-19 din comuna pentru a se stabili cu exactitate daca la momentul emiterii ordinului de carantinare exista procentul persoanelor infectate peste pragul stabilit…

- Autoritatile comunei Gornet au atacat in instanta ordinul de carantinare a unui sat al comunei si ii cer sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta DSU , Raed Arafat, o analiza urgenta a cazurilor din zona respectiva, scrie Agerpres.Potrivit unui comunicat emis, sambata, de avocatul Bogdan Dumitru,…

- Autoritatile comunei Gornet au atacat in instanta ordinul de carantinare a unui sat al comunei si ii cer sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, o analiza urgenta a cazurilor din zona respectiva, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat emis, sambata, de avocatul…

- La doua zile de la intrarea in vigoare a noii legi, doua sate, unul din Giurgiu, altul din Prahova, au fost deja inchise, au intrat in carantina. Parte dintre localnicii din Gornet, Prahova, care sunt in carantina de aseara, sunt, insa, nemulțumiți de masura și intenționeaza sa o atace in justiție. …

- Situație neașteptata intr-o localtitate din Prahova unde localnicii cer daune morale de la Departamentul pentru Situații de Urgența in valoare de 500.000 de euro. Aceștia acuza ca au fost plasați in carantina pe nedrept și solicita ca ordinul semnat de Raed Arafat sa fie anulat. Localnicii din localitatea…

- Oamenii din comuna prahoveana Gornet au atacat in instanta ordinul prin care in localitatea lor s-a impus carantina pentru o perioada de doua saptamani. Acestia cer daune de jumatate de milion de euro de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta si vor ca ordinul semnat de Raed Arafat sa fie anulat.

- Autoritatile din comuna prahoveana Gornet, aflata in carantina din cauza unui focar de COVID-19, vor ataca in instanta ordinul semnat de Raed Arafat. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a apreciat ca localitatea se afla in risc epidemiologic si biologic dupa ce sapte persoane au fost recent testate…

- Poliția Capitalei face verificari, luni, la Curtea de Apel București, dupa ce un barbat a sunat la 112 și a spus ca in sediul instanței este o bomba. Traficul in zona Curții de Apel, situata in centrul...