Război informaţional în privinţa lunetistului „Wali”. Ruşii susţin că l-au doborât, în timp ce ucrainenii transmit ca a făcut deja 11 victime Presa pro-rusa relateaza ca lunetistul canadian Olivier Lavigne-Ortiz, „Wali”, combatant in Afganistan, Siria și Iraku, a fost „lichidat” in Mariupol, in timp ce presa ucraineana dezminte informatia si spune ca celebrul lunetist a provocat deja 11 victime, transmite publicatia La Razon. Presa ucraineana a reactionat la vestea data de media rusa in privinta lunetistullui „Wali”, despre care a spus ca are deja 11 victime confirmate, arata sursa citata. Publicatia noteaza ca adevarul despre „Wali” nu va intarzia sa apara, dat fiind faptul ca acesta comunica in mod regulat cu o parte din presa canadiana.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

