Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Acțiunile NATO au impins tensiunile dintre Ucraina și Rusia pana la „punctul limita”, a spus Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China. In cadrul unei declarații pentru presa, Zhao Lijian a indemnat Statele Unite sa ia in serios ingrijorarile Chinei și sa evite…

- Site-ul agenției de știri de stat ruse TASS a fost spart luni, potrivit Reuters , de pe mai multe dispozitive, fiind inlocuit cu un mesaj anti-razboi și apeluri de a opri invazia Ucrainei, declanșata de catre președintele Vladimir Putin. Hackerii au postat pe pagina agenției un mesaj potrivit caruia…

- Deși interzise, manifestații impotriva atacarii Ucrainei de catre trupele ruse au avut și continua sa aiba loc in circa 50 de localitați din Rusia, incepand cu Moscova și Sankt Petersburg. Joi seara, la cateva ore de la declanșarea ofensivei ruse in teritorii ucrainiene, relateaza corespondenți ai agențiilor…

- Presedintii Statelor Unite si Rusiei, Joseph Biden si Vladimir Putin, au acceptat, in principiu, ideea propusa de omologul lor din Franta, Emmanuel Macron, privind organizarea unui summit pe tema securitatii si stabilitatii Europei, anunta Palatul Elysee. „Presedintele Republicii a vorbit cu presedintele…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Rusia a inceput sa-si reduca prezenta diplomatica in Ucraina, anuntand sambata ca se teme de „provocari” din partea autoritatilor ucrainene sau din „alte tari”, informeaza AFP. Asta, dupa ce SUA, Israel și state europene au anunțat ca iși retrag diplomații, iar Casa Alba a avertizat ca invazia militara…

- Papa Francisc a facut, miercuri, un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului in Ucraina, acolo unde tensiunile dintre Rusia și Occident au atins un punct critic, potrivit Agerpres. „Am vorbit mai devreme despre Holocaust: ganditi-va ca peste cinci milioane de persoane au fost ucise!”, a reamintit…

- Ucraina a anunțat marți ca a destructurat o grupare care acționa la ordinele Moscovei și care planuia atacuri armate pentru a "destabiliza" anumite parți ale țarii, transmite AFP."Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate asupra infrastructurii", a declarat…