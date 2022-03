Stiri pe aceeasi tema

- Echipele CNN din Kiev au raportat ca au auzit explozii in primele ore ale dimineții de sambata. Nu este clar daca exploziile au fost lovituri rusești sau ucrainene. Luptele continua la periferia capitalei ucrainene, administrația orașului afirmand ca zonele din nord raman cele mai periculoase, inclusiv…

- UPDATE 4 Trupele rusești au deschis noii linii de atac vineri, relateaza BBC, care consemneaza rachete care au lovit aerodromurile din orașele Lutsk și Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei. De asemenea, au fost bombardat orașul Dnipro din centrul țarii, pentru prima data de la inceputul invaziei, in…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Acesta mai sustinut ca trupele ruse si-ar fi indreptat rachetele catre acel sit.Trupele ruse au capturat inca de la inceputul ofensivei asupra Ucrainei, inceputa joi, fosta centrala nucleara de la Cernobal, la circa 100 de kilometri nord de capitala Kiev, transmite Reuters.

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

