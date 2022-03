Stiri pe aceeasi tema

- Un depozit de produse congelate a luat foc sambata dimineața din cauza bombardamentelor in districtul Brovary, la nord-est de Kiev, potrivit Ministerului ucrainean de Interne. Cea mai mare parte a forțelor rusești se afla la 25 de kilometri de Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- UPDATE 4 Trupele rusești au deschis noii linii de atac vineri, relateaza BBC, care consemneaza rachete care au lovit aerodromurile din orașele Lutsk și Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei. De asemenea, au fost bombardat orașul Dnipro din centrul țarii, pentru prima data de la inceputul invaziei, in…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 13 Armata ucraineana a transferat numeroase vehicule blindate in jurul Kievul si in interiorul orasului, in conditiile in care trupele ruse se…