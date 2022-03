Stiri pe aceeasi tema

- RAZBOI in Ucraina, ziua 17: Capitala Kiev este țintita de bombardamente ruse de artilerie. Ucraina a pierdut peste 2,5 milioane de oameni, plecați din cauza conflictului RAZBOI in Ucraina, ziua 17: Capitala Kiev este țintita de bombardamente ruse de artilerie. Ucraina a pierdut peste 2,5 milioane de…

- UPDATE 4 Trupele rusești au deschis noii linii de atac vineri, relateaza BBC, care consemneaza rachete care au lovit aerodromurile din orașele Lutsk și Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei. De asemenea, au fost bombardat orașul Dnipro din centrul țarii, pentru prima data de la inceputul invaziei, in…

- Noi imagini din satelit surprinse joi intr-un interval in care norii s-au risipit deasupra Kiev-ului arata ca uriașul convoi militar rusesc aflat la nord-vest de capitala și care se intindea pe o distanța de peste 64 de kilometri s-a „dispersat in mare parte și s-a repoziționat”, relateaza CNN, citand…

- VIDEO Razboi in Ucraina: Coloana de blindate rusești, distrusa total la marginea Kievului O coloana de blindate rusești a fost distrusa total la marginea Kievului. CNN a geo-localizat un videoclip care arata distrugerea provocata de catre forțele ucrainene. Informația a aparut inițial pe siteurile din…

- Lupte puternice au avut loc duminica dimineața in apropiere de capitala Ucrainei, Kiev. Trupele rusești au intrat in orașul Bucha, la nord-vest de Kiev, in dimineața zilei de duminica. Mai multe imagini au fost publicate dupa-amiaza, cu blindatele distruse de ucraineni.Potrivit avertismentului Ministerului…

- Trupele rusesti se apropie de centrala nucleara de la Zaporojie, situata in sud-estul Ucrainei, a declarat sambata Vadim Denisenko, un consilier al ministrului ucrainean de interne, transmite Reuters. Acesta mai sustinut ca trupele ruse si-ar fi indreptat rachetele catre acel sit. Trupele ruse au capturat…

Trupele ruse au capturat inca de la inceputul ofensivei asupra Ucrainei, inceputa joi, fosta centrala nucleara de la Cernobal, la circa 100 de kilometri nord de capitala Kiev, transmite Reuters.

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…