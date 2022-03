Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Energiei a declarat joi ca specialiștii din Belarus au restabilit alimentarea cu energie electrica a centralei nucleare de la Cernobil din Ucraina, anunța Sky News. Cernobil a ramas fara energie electrica pe fondul luptelor dintre forțele rusești și ucrainene, dupa ce Rusia a invadat…

- Ministerul belarus al Apararii trebuie sa previna orice atac din spate împotriva fortelor ruse, a declarat joi presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, citat de agentia oficiala BelTA, potrivit Reuters cu referire la Ziarulnational.md. Rusia si-a folosit aliatul Belarus ca rampa de…

- UPDATE 1 Patru persoane ar fi fost ucise – dintre care doua copii – dupa ce o cladire rezidențiala din apropierea orașului Harkov a fost bombardata in timpul nopții de forțele ruse, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența (SES) din Ucraina. Atacul ar fi avut loc in satul Slobozhanske,…

- Rusia se asteapta ca o noua runda de negocieri cu Ucraina sa aiba loc intr-un viitor "foarte, foarte apropiat", a declarat luni la televiziunea de stat rusa negociatorul rus, Leonid Slutki, dupa ce o a treia runda de discutii s-a incheiat luni seara in Belarus, relateaza Reuters. Fii la curent…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- Centrala nucleara de la Cernobil a fost capturata de fortele ruse, a declarat joi Mihailo Podoliak, consilier al oficiului prezidential al Ucrainei, citat de Reuters. "Este imposibil sa spunem daca centrala nucleara de la Cernobil este sigura dupa un atac complet lipsit de sens din partea rusilor",…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…

- Tensiunile cresc in Ucraina in condițiile in care se raporteaza noi incalcari ale incetarii focului pe linia frontului dintre regiunile separatiste Donețl și Lugansk și forțele ucrainene. In paralel, se fac noi eforturi diplomatice, in incercarea de incerca evitarea unui conflict de proporții. PRESSALERT.ro…