RĂZBOI ÎN UCRAINA, ziua a 14 a SUA refuză oferta Poloniei de a prelua avioanele MIG 29 pentru Ucraina Germania se opune transferului de avioane de vanatoare spre Ucraina prin tranzitarea teritoriului sau, iar Departamentul american al Apararii a parut sa respinga o propunere in acest sens formulata de Polonia, argumentand ca ar aparea riscuri privind o confruntare militara NATO-Rusia. „Trebuie sa ne asiguram ca acest razboi nu se va extinde in spatiul Aliantei […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua a 14 a SUA refuza oferta Poloniei de a prelua avioanele MIG 29 pentru Ucraina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

