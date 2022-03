Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 ONU estimeaza ca aproximativ 2,2 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul razboiului. Autoritațile europene cred ca UE trebuie sa fie pregatita pentru cinci milioane de refugiați. Agenția pentru refugiați a ONU estimeaza ca intre 2,1 milioane și 2,2 milioane de refugiați au…

- UPDATE 1 Sistemele de monitorizare a instalațiilor de deșeuri radioactive de la Cernobil, in nordul Ucrainei, au incetat sa mai transmita date catre organizația de supraveghere nucleara a ONU, a declarat instituția, citata de Sky News. „Directorul general a indicat ca transmisia de date de la distanța…

- Germania se opune transferului de avioane de vanatoare spre Ucraina prin tranzitarea teritoriului sau, iar Departamentul american al Apararii a parut sa respinga o propunere in acest sens formulata de Polonia, argumentand ca ar aparea riscuri privind o confruntare militara NATO-Rusia. „Trebuie sa ne…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 8 Rusia a interzis Facebook, potrivit unui raport…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 5 Ucraina se asteapta la o noua runda de negocieri…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 3 Oleksandr Tkachenko, ministrul ucrainean al Culturii,…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 3 Președintele Aleksandr Lukașenko a declarat vineri…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE Rusia va introduce pedeapsa cu inchisoarea pentru…