- Germania se opune transferului de avioane de vanatoare spre Ucraina prin tranzitarea teritoriului sau, iar Departamentul american al Apararii a parut sa respinga o propunere in acest sens formulata de Polonia, argumentand ca ar aparea riscuri privind o confruntare militara NATO-Rusia. „Trebuie sa ne…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 4 O racheta ruseasca a lovit, sambata dimineața, un bloc turn din centrul Kievului. O inregistrare…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro UPDATE 3 Președintele Vladimir Zelensky a publicat un nou video filmat pe strazile din Ucraina, in aceasta…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 18 Dupa lupte grele, trupele rusesti au trecut raul Nipru in sudul Ucrainei. Ele au acum acces la orasul Herson, important din punct de vedere…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 17 NATO desfasoara elemente ale fortei sale de reactie rapida si va continua sa trimita arme Ucrainei, inclusiv aparare aeriana, a anuntat vineri…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 9 Trupele rusești au intrat in Kiev, au confirmat oficiali ucraineni intr-un tweet, conform BBC. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 6 Trupele ucrainene iși apara pozițiile pe patru fronturi, in ciuda faptului ca sunt in inferioritate numerica, a declarat vineri dimineața un…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei intra in a doua zi a confruntarilor militare. Urmarește principalele știri despre evoluția conflictului pe PRESSALERT.ro UPDATE 4 Alarmele antiaeriene au sunat, in aceasta dimineața, in mai multe orașe din Ucraina, printre care capitala Kiev și Liov, aproape de granița…