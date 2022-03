Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 5 Mai mulți civili care ii susțin pe ruși au fost batuți in teritoriile controlate de ucraineni, a anunțat un reprezentant ONU citat de Sky News. Informații privind violențele menționate au ajuns la șeful Biroului pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet care a cerut sa li se asigure civililor…

- Rusia a anuntat decizia de a inceta temporar confruntarile militare in mai multe orase din Ucraina, incepand de marti dimineata, pentru a permite functionarea culoarelor umanitare. „Federatia Rusa anunta incetarea focului, incepand de marti, de la ora 10.00 (9.00, ora Ucrainei, 9.00, ora Romaniei),…

- In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 93.270 de persoane, dintre care 33. 969 cetateni ucraineni (in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.953 cetateni ucraineni (in…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 12 Decizia presedintelui rus, Vladimir Putin, de…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 11 Ucraina a confirmat astazi ca va trimite o delegatie…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 10 Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat comandamentului…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 8 Agenția ONU pentru refugiați a declarat ca numarul…

- Angajații serviciului de frontiera de stat ucrainean au parasit toate unitațile de la granița cu Rusia, a spus FSB, citat de interfax. „Grenicerii ucraineni iși parasesc masiv locurile de desfașurare la granița ruso-ucraineana. De la ora 13:00, polițiștii de frontiera ucraineni au parasit toate unitațile…