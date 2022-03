Stiri pe aceeasi tema

- Statul Major al armatei ucrainene a anuntat ca trupele ruse se pregatesc sa ia cu asalt capitala Kiev, transmite dpa.Intr-un buletin difuzat la primele ore ale diminetii de luni, Statul Major a informat ca trupele ruse intentioneaza sa preia controlul total al oraselor Irpin si Bucea, aflate la mica…

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev.

- Intr-un buletin difuzat la primele ore ale diminetii de luni, Statul Major a informat ca trupele ruse intentioneaza sa preia controlul total al oraselor Irpin si Bucea, aflate la mica distanta de Kiev.Trupele ruse mai "incearca sa obtina un avantaj tactic pentru a ajunge la periferia estica a Kievului,…

- UPDATE Incetarea focului in orașul Mariupol din Ucraina va dura 7 ore, iar evacuarea civililor se va face cu autobuze, au anunțat autoritațile locale. Potrivit BBC, care citeaza autoritațile din Mariupol, incetarea focului va dura 7 ore, intre orele locale 9.00 și 16.00, iar evacuarea civililor va incepe…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- Razboi in Ucraina, ziua 10. Am intrat in cea de-a zecea zi a razboiului ruso-ucrainean si, din pacate, nu se intrevede, inca, finalul acestui conflict. Confruntata cu lipsuri, armata rusa inainteaza greu in nordul tarii, spre capitala Kiev si spre Harkov. In sud, insa, dupa ocuparea Hersonului, militarii…

- Ziua a 7-a de la inceputul invaziei rușilor in Ucraina. Trupele trimise de Kremlin au ocupat repere importante din orașul Herson, in vreme ce luptele pentru Harkov și Kiev nu au contenit. Continua luptele in Harkov Noaptea trecuta, parașutiști ruși au aterziat in Harkov și au atacat unul dintre centrele…

- Conflictul armat din Ucraina a intrat in a șasea zi. Noaptea trecuta, peste 70 de soldați ucraineni au fost uciși dupa ce artileria rusa a lovit o baza militara din Ohtirka, din regiunea Sumi. Au murit și civili ieri, in Harkov, unde mai multe rachete au lovit zone rezidențiale, caz in care președintele…