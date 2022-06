Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat ieri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, a relatat Agentia Reuters, preluata de Agerpres. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc…

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a transmis ca bombardamentele nu vor inceta pana nu se va ajunge la un acord intre cele doua țari. Tancuri germane vor intra in lupta contra Rusiei pentru prima data de la sfarșitul cel

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a lasat de inteles ca negocierile de pace cu Ucraina s-au complicat mai mult decat erau deja. Diplomatul a spus ca Kievul a prezentat Moscovei un proiect de acord de pace care conținea elemente ”inacceptabile”, insa, chiar si asa, discutiile vor continua. Kremlinul…

- Ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, afirma, intr un interviu publicat duminica, ca Rusia si Ucraina se apropie de un acord pe subiecte "critice".Totodata, el si a exprimat speranta intr o incetare a focului daca cele doua parti nu vor da inapoi de la progresele obtinute pana acum.Ministrul…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia), in privinta unei incetari a focului in Ucraina, relateaza agerpres.ro.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat joi, dupa discutiile avute cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba in Turcia, ca Occidentul se comporta periculos si ca operatiunea militara a Rusiei in Ucraina se desfasoara conform planului, transmite Reuters.