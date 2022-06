UPDATE 4 Tarile occidentale trebuie sa se pregateasca de „un razboi de uzura” pe „termen lung” in Ucraina, a avertizat joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la Washington, dupa o intrevedere cu presedintele american Joe Biden, relateaza AFP. „Trebuie sa fim pregatiti pe termen lung. Pentru ca ceea ce vedem este ca acest razboi […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 99. SUA ar putea vinde drone inarmate Kievului UPDATE 4 Secretarul general NATO: Occidentul trebuie sa se pregateasca de un razboi „pe termen lung” in Ucraina a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .