- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi - intr-un discurs adresat politicienilor si locuitorilor din Luxemburg - ca trupele ruse controleaza in prezent aproape 20% din teritoriul Ucrainei, dar, de la inceputul invaziei ruse pe scara larga in 24 februarie, fortele de

- UPDATE Ucrainenii au declanșat mai multe contraatacuri in Severodonetsk, dar rușii dețin in continuare „cea mai mare parte” a orașului, anunța CNN care utilizeaza surse ucrainene. Armata ucraineana a desfașurat o serie de contraatacuri in orașul Severodonetsk din estul țarii, dar forțele rusești controleaza…

- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii…

- UPDATE Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat sambata seara tarziu ca Rusia ar trebui sa fie declarata „stat terorist”, asa cum demonstreaza „realitatea de zi cu zi” in tara sa de la invazia rusa, care – potrivit EFE- a intrat duminica in cea de-a 94-a zi. „Din nou si din nou, voi reaminti…

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca tara sa nu are armele necesare pentru a elibera orasul port asediat Mariupol, care este aproape de a fi cucerit de fortele ruse, relateaza DPA. „Daca am primi avioane si suficiente vehicule blindate grele, artileria necesara, am putea sa o…

- Peste 100.000 de persoane mai au nevoie de evacuare din Mariupol, spune primarul orașului ucrainean, potrivit Sky News. Mai mult de 100.000 de persoane trebuie sa fie evacuate de urgența din Mariupol, a declarat primarul Vadym Boichenko. El a calificat situația din orașul-port din sudul țarii drept…

- Kremlinul a respins „categoric” luni orice acuzatie legata de uciderea civililor in orasul ucrainean Bucea si a spus ca acuzatiile ucrainene in aceasta privinta ar trebui tratate cu o marja de indoiala, potrivit Reuters si EFE. „Respingem toate acuzatiile in acest sens”, a declarat luni purtatorul de…

- UPDATE 5 Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri, in discursul rostit prin videoconferinta in fata membrilor Parlamentului Frantei, intensificarea eforturilor tarilor europene pentru „apararea libertatii comune” si pentru a forta Rusia sa accepte pacea. „Sunt recunoscator pentru…