- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii…

- UPDATE 2 Dupa anunțul secretarului de stat american Antony Blinken privind ajutor militar suplimentar de 322 de milioane de dolari oferit Ucrainei, ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, a cerut Americii sa nu mai trimita arme. Moscova a avertizat Washingtonul sa nu trimita mai mult armament…

- UPDATE 3 Rusia vizeaza, in faza a doua a operatiuni sale militare in Ucraina, sa preia controlul deplin in Donbas si in sudul Ucrainei pentru a dispune de un coridor terestru spre Crimeea, a afirmat vineri comandantul adjunct al Districtului militar central al Rusiei, citate de agentiile de presa ruse,…

- UPDATE 6 Alianta Nord-Atlantica va continua sa ofere asistenta Ucrainei si va intensifica proiectele de cooperare cu partenerii din zona Asia-Pacific, in contextul actiunilor Rusiei si Chinei, a declarat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, dupa reuniunea ministrilor de Externe. „Tocmai am finalizat…

- Explozii puternice in portul Odesa din sudul Ucrainei au fost raportate duminica dimineața, conform BBC. Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut și fumul exploziilor. Corespondentul Washington Post, Isabelle Khurshudyan, care se afla in Odesa, a scris pe Twitter: „Explozii puternice in centrul…

- Blindatele, care sunt de tip Pbv 501, provin din armata est-germana din perioada Razboiului Rece și fusesera vandute Suediei, apoi revandute Cehiei, care le va livra Ucrainei, potrivit ministerului.Berlinul a dat unda verde pentru ca 56 de vehicule de tip PbV-501 sa fie predate de o companie ceha Kievului,…

- UPDATE 5 Autoritațile din regiunea Lviv din vestul Ucrainei au raportat sambata trei explozii puternice in apropierea orașului, potrivit Reuters. Autoritațile au recomandat populației sa se adaposteasca. „Au avut loc trei explozii puternice langa Lviv din direcția Kryvchytsy, acum exista o avertizare…

- Administratia Putin a cerut, sambata seara, Uniunii Europene si Aliantei Nord-Atlantice sa nu mai furnizeze armament Ucrainei, informeaza agentia de presa RIA Novosti, citata de Reuters si de cotidianul Le Figaro. UPDATE 8 Administratia Vladimir Putin a avertizat, duminica, statele vecine cu Ucraina,…