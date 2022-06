Razboi in Ucraina, ziua 98 | Joe Biden i-a transmis lui Vladimir Putin care sunt obiectivele SUA in Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 98. SUA vor trimite Ucrainei sisteme HIMARS dotate cu rachete ce pot lovi ținte in interiorul teritoriului rus. Rusia va permite trecerea navelor ucrainene cu cereale prin Marea Neagra cu o condiție. Kremlinul e pregatit sa semneze

- Razboi in Ucraina, ziua 98. Rusia va permite trecerea navelor ucrainene cu cereale prin Marea Neagra cu o condiție. Kremlinul e pregatit sa semneze un acord prin care sa puna capat razboiului din Ucraina.

- Insula Serpilor are in acest moment o extrem de importanta valoare militara si strategica pentru Rusia, mai ales dupa scufundarea crucisatorului Moscova, care asigura inclusiv o umbrela de protectie antiaeriana a flotei ruse din Marea Neagra. In lipsa acestei nave, daca rusii vor reusi sa-si instaleze…

- Rusia comemoreaza luni, 9 mai, capitularea Germaniei naziste in 1945. In aceasta „Zi a Victoriei”, Vladimir Putin se va adresa poporului sau și va vorbi despre invazia militara rusa pe teritoriul Ucrainei, pe care o califica drept o „operațiune speciala”. Va spune ca este un succes pentru armata rusa?…

- Razboi in Ucraina, ziua 54. Rusia a pornit o ofensiva uriasa in estul Ucrainei, in timp ce atacurile cu rachete continua sa loveasca tinte din toata tara, inclusiv din Kiev si Liov. Kremlinul acuza Kievul de inconsecventa cu privire la negocieri si niciun

- UPDATE 3 Rusia a transmis Statelor Unite o nota diplomatica in care sustine ca vor exista „consecinte imprevizibile” daca Washingtonul continua sa transfere arme Ucrainei, avertisment dezvaluit dupa ce presedintele american Joe Biden a aprobat un nou ajutor militar prin care extinde tipurile de arme…

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru

- Presedintele rus Vladimir Putin a anunțat, in cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele sefului statului francez Emmanuel Macron, ca isi “va atinge obiectivele” in Ucraina, “fie prin negocieri, fie prin razboi”, a anuntat Palatul Elysee, potrivit AFP. Emmanuel Macron l-a gasit pe Putin “foarte…