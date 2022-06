Stiri pe aceeasi tema

- Satele Unite „vor furniza ucrainenilor sisteme de rachete si munitii mai avansate, care le vor permite sa loveasca cu mai multa precizie tinte cheie de pe campul de lupta din Ucraina”, a scris președintele SUA, Joe Biden, intr-un articol de opinie publicat marți in cotidianul american New York Times.…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care sa ajunga in Rusia, relateaza Reuters. Declaratiile liderului Statelor Unite au fost facute pe fondul informatiilor conform carora administratia Biden se pregatea sa trimita sisteme avansate de…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat luni, 30 mai, ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot ajunge in Rusia, informeaza News.ro, care citeaza Reuters. Precizarea liderului de la Casa Alba a venit in urma unor informații potrivit carora administrația Biden se pregatește…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri un nou ajutor militar al SUA pentru Ucraina in valoare de 800 de milioane de dolari, in special echipamente grele, a aratat Casa Alba intr-un comunicat, transmit Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele american Joe Biden l-a acuzat pe Vladimir Putin de genocid. Așa a descris liderul de la Casa Alba uciderea civililor in Ucraina. Oficialii americani au mai acuzat și in trecut Rusia de comiterea de crime de razboi - Biden chiar l-a numit direct pe liderul de la Kremlin criminal de razboi.…

- UPDATE 7 Presedintele american Joe Biden l-a numit luni ”criminal de razboi” pe omologul sau rus Vladimir Putin si a declarat ca doreste un ”proces pentru crime de razboi”, dupa descoperirea a numeroase cadavre de civili in regiunea Kievului in urma retragerii fortelor militare ruse, transmit Reuters…

- Armata ucraineana a lovit o racheta deasupra Kievului, dar resturile acesteia au lovit un bloc. Conform forțelor de intervenție, cel puțin o persoana a fost ucisa și trei ranite. 30 de persoane au fost evacuate , iar o parte din structura blocului a cedat la etajele superioare. Presedintele american,…