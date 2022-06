Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA.

- Razboi in Ucraina, ziua 69. Președintele rus Vladimir Putin ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. El ar intenționa sa profite de momentul 9 mai, o zi in care rușii sarbatoresc "Ziua Victoriei" impotriva Germaniei naziste in cel de-

- UPDATE 1 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat sambata soldatilor rusi, recomandandu-le intr-un mesaj video ca „mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina”, evocand planurile comandamentului rus de a continua ofensiva si de a atrage mai multe forte pe…

- UPDATE 1 Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat Rusia ca incearca sa ascunda dovezile privind uciderea civililor in parțile din Ucraina pe care forțele rusești le controleaza. Volodimir Zelenski susține ca rușii au schimbat tactica. „Avem informații ca armata rusa și-a schimbat tactica…

- UPDATE 6 Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe cei care colaboreaza cu rusii in zonele aflate sub controlul Moscovei din sudul Ucrainei sa nu accepte locurile de munca oferite de ocupanti, transmite sambata dpa. In mesajul sau video inregistrat difuzat zilnic, Zelenski a insistat…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. Rusia continua sa bombardeze marile orase ale Ucrainei, iar presedintele Volodimir Zelenski le multumeste liderilor occidentali ca au impus sanctiuni Rusiei, dar le transmite ca au facut-o tarziu.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat astazi, 5 martie ca sanctiunile occidentale impotriva Rusiei, sunt asemanatoare unei declaratii de razboi. El a aparat invazia Rusiei in Ucraina, afirmand ca Moscova trebuie sa apere vorbitorii rusi din estul Ucrainei, precum si propriile interese.