Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii…

- Presedintele american Joe Biden si echipa sa iau in continuare in considerare trimiterea de sisteme de rachete cu raza mai lunga de actiune in Ucraina, dar nu doresc ca acestea sa fie folosite pentru a lansa atacuri in interiorul teritoriului rus, a declarat marti Casa Alba, citata de Reuters. Oficiali…

- UPDATE 4 Rusia a declarat – duminica – ca a atacat aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, cu rachete de inalta precizie pentru a distruge un hangar cu arme si munitie pe care armata ucraineana le-ar fi primit de la SUA si tari europene, relateaza EFE. „Rachete de inalta precizie Onyx au distrus langa…

- UPDATE 1 Trupele rusești s-au retras complet din nordul Ucrainei, intorcandu-se in nordul Belarusului și al Rusiei, afirma Ministerul britanic al Apararii, citat de BBC News. O parte dintre trupe vor fi transferate in estul Ucrainei pentru a lupta in Donbas. Dar multe dintre forțe vor avea nevoie de…

- Trupele rusești nu mai ocupa nicio parte din regiunea nordica Sumi, potrivit guvernatorului zonei, citat de Sky News. Dmytro Zhyvytskyi a declarat ca trupele rusești s-au retras in cea mai mare parte, iar trupele ucrainene lucreaza pentru a impinge in exteriorul regiunii Sumi unitațile ramase. El a…

- UPDATE 1 Rachete rusești au lovit doua orașe din centrul Ucrainei, avariind infrastructura și cladirile rezidențiale, potrivit șefului regiunii Poltava. Dmitri Lunin a declarat ca o racheta a vizat infrastructura din orașul Poltava in cursul nopții, in timp ce in Kremenciuk au avut loc „multe atacuri”…

- UPDATE 4 Viceministrul de externe rus a amenintat sambata Statele Unite, declarand ca Rusia ar putea lua la tinta transporturile de arme catre Ucraina, unde armata rusa avanseaza de doua saptamani, noteaza France Presse. „Am avertizat Statele Unite ca livrarea de arme pe care o orchestreaza din mai…

- UPDATE 4 Trupele rusești au deschis noii linii de atac vineri, relateaza BBC, care consemneaza rachete care au lovit aerodromurile din orașele Lutsk și Ivano-Frankivsk din vestul Ucrainei. De asemenea, au fost bombardat orașul Dnipro din centrul țarii, pentru prima data de la inceputul invaziei, in…