- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au ajuns la un acord, cu ocazia summitului de la Bruxelles, pentru impunerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei, inclusiv prin reducerea semnificativa a importurilor de petrol. „Acord penru interzicerea exporturilor de petrol rusesc in Uniunea…

- Liderii UE au condamnat cu hotarare razboiul de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei si au convenit asupra celui de-al saselea pachet de sanctiuni, se precizeaza intr-un comunicat oficial, dupa reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, de luni. Pachetul va acoperi titeiul, precum si produsele…

