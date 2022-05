Razboi in Ucraina, ziua 97 | Liderii tarilor UE aproba noi sanctiuni impotriva Rusiei

Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Liderii tarilor Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au ajuns la un acord, cu ocazia summitului de la Bruxelles, pentru impunerea de noi sanctiuni impotriva Rusiei, inclusiv prin reducerea semnificativa a importurilor de petrol. „Acord penru interzicerea exporturilor de petrol rusesc in Uniunea…

- UPDATE 3 Reuniti la un summit la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE vor discuta un compromis elaborat luni dimineata si care ar permite adoptarea celui de-al saselea pachet de sanctiuni europene impotriva Rusiei. Ideea acestui compromis este ca sefii de stat si de guvern sa convina in…

- Cea mai urgenta nevoie a Ucrainei o reprezinta MLRS (sistem de lansare de rachete multiple) pentru a contrabalansa superioritatea Rusiei in ceea ce priveste armamentul greu, a spus ministrul de Externe ucrainean Dmitro Kuleba, potrivit CNN. SUA discuta despre trimiterea de sisteme avansate in Ucraina,…

- Au trecut patru saptamani de la inceperea invaziei ruse pe teritoriul Ucrainei. NATO se reuneste intr-o sedinta de urgenta la care va lua parte si presedintele Joe Biden, sosit miercuri seara la Bruxelles. Zelenski face apel ca oamenii sa iasa pe strazi si sa protesteze, in timp ce acuza Rusia ca foloseste…