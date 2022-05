Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 96. Armata rusa continua ofensiva inceputa pe frontul din estul Ucrainei, in lupta pentru Donbas. Se dau lupte grele pentru orasul Severodonetsk, un nod extrem de important, iar rezistenta ucraineana a anuntat ca intensitatea bomba

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Fortele ucrainene au respins in ultimele 24 de ore 12 atacuri ale trupelor ruse in Donbas (estul Ucrainei), unde armata rusa incearca in continuare sa avanseze dinspre nord cu obiectivul de a incercui unitatile ucrainene aflate in zona, potrivit agentiilor de presa Unian si DPA, scrie AGERPRES. Fii…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut noi declarații de-a dreptul uluitoare cu puțin timp in urma. Vor urma „lupte grele” in estul țarii, in zonele Donbas și Harkov, potrivit spuselor sale. Armata condusa de președintele Vladimir Putin s-a retras de la aeroportul Antonov din Hostomel.

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava in a 32-a zi de razboi. Forțele ruse continua sa bombardeze mai multe orașe din Ucraina. Armata lui Vladimir Putin a atacat cu rachete Liovul, a preluat controlul asupra orașului Slavutici și a bombardat suburbiile din estul și vestul orașului Kiev.