Stiri pe aceeasi tema

- Este a 95-a zi de razboi in Ucraina. Ucraina cere arme grele pentru a respinge forțele ruse din regiunea Donbas. Volodimir Zelenski: „Nu cred ca ne putem recupera tot teritoriul prin mijloace militare. Daca decidem sa continuam in acest fel, vom pierde sute de mii de oameni”.

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- Situație dramatica la Nikolaev. Noi explozii puternice au avut loc in orașul din sudul Ucrainei in aceasta noapte. Orașul Nikolaev a fost lasat in bezna, dupa ce rachetele ar fi lovit rețeaua care alimenta cu energie electrica localitatea. #Ukraine #RussiaWarCrimes every night the Russians shell the…

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava, iar forțele ruse bombardeaza majoritatea orașelor . Donbas, Harkov și regiunea Dnipropetrovsk sunt atacate intens de Rusia. Armata rusa incearca sa avanseze spre orașul Zaporojie din sudul Ucrainei. Iata care sunt cele mai noi informații de pe campul…

- Odesa a fost bombardata din aer de forțele ruse, care au luat țintit, azi-noapte, depozite de combustibil. Conform ministerului apararii din Marea Britanie, armata lui Vladimir Putin a devenit mai activa in aer in ultima perioada. De asemenea, rușii se concentreaza acum pe sudul și estul Ucrainei, unde…

- UPDATE 07.00 - Statul Major al Forțelor Armate al Ucrainei spune ca trupele sale continua sa respinga atacurile forțelor ruse asupra capitalei Kiev.Semne ale contraofensivei au inceput sa apara inca de la jumatatea lunii martie. Saptamana trecuta, armata ucraineana a anunțat ca a distrus o mare nava…

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Situatia din Ucraina este din ce in ce mai tensionata. Cel putin sase oameni au murit in urma exploziilor de la un centru rezidential si de afaceri din capitala Ucrainei. In Mariupol este dezastru umanitar: oamenii nu mai au ma

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala.