- Armata rusa a atacat peste 40 de localitați din estul Ucrainei, anunța forțele de aparare ale Kievului, citati de Antena3 . „Ocupanții au bombardat peste 40 de așezari din regiunile Donețk și Lugansk, distrugand sau provocand avarii la 47 de obiective civile, inclusiv 38 de case și o școala. In urma…

- Situatia de pe teren in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, unde armata rusa a facut progrese in ultimele zile, ‘se inrautateste din ora in ora’, a declarat marti guvernatorul regional Serhii Gaidai, noteaza AFP. ‘Situatia este foarte dificila si, din pacate, nu face decat sa se agraveze. Se inrautateste…

- Un atac al fortelor ruse a vizat o scoala din Severodonetk, in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, unde se adaposteau peste 200 de oameni, multi dintre ei copii, iar trei persoane au decedat, a declarat guvernatorul regiunii, Serghei Gaidai, potrivit BBC.

- UPDATE 1 Armata rusa se retrage din Harkov, al doilea oras al Ucrainei, asupra caruia si-a intensificat bombardamentele in ultimele zile, relateaza vineri cotidianul american The New York Times, preluat de EFE. Ziarul, care citeaza surse oficiale ucrainene si ale aliatilor occidentali, da asigurari…

- UPDATE 2 Atat guvernul ucrainean, cat și autoproclamata Republica Populara Donețk au declarat ca 50 de persoane au fost evacuate sambata de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol, scrie CNN. Șeful biroului președintelui Ucrainei, Andriy Yermak, a declarat pe Telegram ca „evacuarea oamenilor din…

- UPDATE 4 Presedintele SUA, Joseph Biden, a anuntat joi, in contextul vizitei la Washington a premierului ucrainean Denis Smihal, suplimentarea cu 800 de milioane de dolari a asistentei in materie de securitate pentru Ucraina. „Anunt astazi acordarea a inca 800 de milioane de dolari pentru a suplimenta…

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a anuntat sambata dimineata ca au fost create noua coridoare umanitare pentru a evacua civilii, inclusiv pentru masini particulare dinspre orasul Mariupol, port la Marea Azov asediat de fortele ruse, informeaza Reuters si DPA. Veresciuk a mentionat intr-o declaratie…

- Cel putin zece persoane au fost ucise marti, in tiruri ruse vizand orasul Severodonetk, in estul Ucrainei, anunta miercuri, intr-un comunicat postat pe Telegram, un reprezentant al regiunii administrative Lugansk, potrivit AFP.