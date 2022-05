Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse isi continua ofensiva in Donbas, concentrandu-se asupra incercuirii Lysychansk si Severodonetsk pentru a ajunge la granita administrativa a regiunii Lugansk. Aceasta este ocupata in proportie de 95%.

- Trupele Moscovei au inregistrat pierderi grele in ultimele trei zile in regiunea Donbas din Ucraina: un batalion al armatei ruse si-a pierdut aproape in intregime toate blindatele din dotare, dupa trei incercari esuate de fortare a raului Severski Donet din Lugansk, cu scopul de a incercui trupele Kievului…

- La combinatul siderurgic Azovstal se desfașoara lupte grele și sangeroase, a declarat un comandant ucrainean, deși Rusia a declarat ca joi va deschide coridoare de evacuare din uzina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca 344 de persoane au fost evacuate miercuri din Mariupol și zonele…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Lupta de rezistența a armatei din Ucraina continua. Poliția ucraineana anunța ca in regiunea Donețk continua bombardamentele rușilor. Lupte grele se duc in continuare si la periferia Kievului. Autoritatile locale depun eforturi

- Forțele ruse au preluat controlul asupra orașului Slavutici, din apropierea Cernobilului. Seful administratiei locale ar fi fost rapit. Astazi se incearca evacuarea civililor din zonele Kiev si Lugansk, prin 10 coridoare umanitare.