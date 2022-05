Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- Razboi in Ucraina, ziua 95. Forțele invadatoare par a fi aproape de a cuceri intreaga regiune Lugansk din Donbas, unul dintre cele mai modeste obiective de razboi pe care Kremlinul și le-a stabilit dupa ce a renunțat la asaltul asupra Kievului in fața rez

- ”Rusia este pregatita sa ajute la gasirea unor optiuni in vederea unui export fara oprelisti de cereale, inclusiv a unor cereale ucrainene provenind din porturi situate la Marea Neagra”, anunta Kremlinul intr-un comunicat, publicat in urma acestei conorbiri la telefon. Aceasta discutie telefonica intervine…

- Razboi in Ucraina, ziua 92. Ucraina denunta pasivitatea NATO. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a subliniat ca amenințarea unui conflict nuclear a devenit din nou reala, deși timp de mulți ani a fost considerata de neconceput.

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Orașele Kiev și Nicolaev au fost intens bombardate de forțele rusești in timpul nopții și in aceasta dimineața. Sirenele de raid aerian au sunat in orașele din Ucraina inainte de zorii zilei.