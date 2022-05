Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au inițiat marți un asalt total pentru a incercui trupele ucrainene in doua orașe din est, situate de-a lungul unui rau, o batalie care ar putea determina succesul sau eșecul principalei campanii a Moscovei in inima industriala a Donbasului, scrie Reuters. Rusia incearca sa cucereasca cele…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe combatantii ucraineni care lupta cu eroism. NATO a anuntat ca ofensiva Rusiei esueaza in mai multe zone ale Ucrainei, dar si i

- UPDATE 2 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat despre situatia din Ucraina cu omologul sau francez Emmanuel Macron intr-o convorbire telefonica desfasurata marti, prilej cu care i-a cerut Occidentului sa exercite presiuni asupra Kievului pentru a opri ceea ce liderul de la Kremlin a numit ”atrocitati”,…

- Bombardamentele ucrainene au ucis și ranit proprii civili in Herson, a acuzat duminica Rusia, potrivit Reuters. Moscova și-a indreptat atenția spre sudul și estul Ucrainei dupa ce nu a reușit sa captureze capitala Kiev, intr-un asalt de noua saptamani care a distrus orașe, a ucis mii de civili și a…

- Forțele ruse au lansat ofensiva mult așteptata in estul Ucrainei, incercand sa strapunga linia frontului in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept a doua faza a razboiului, relateaza Reuters, care face un bilanț al ultimelor ore ale conflictului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat…

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…

- Rusia, care tocmai a anunțat extinderea ofensivei impotriva Ucrainei, pare „din ce in ce mai frustrata” de rezistența ferma a armatei ucrainene, potrivit Pentagonului, care se pregatește sa ofere armate suplimentare armatei ucrainene. „Estimam ca peste 50% din forța pe care președintele rus Vladimir…