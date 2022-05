Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat joi gata sa ajute la „depasirea crizei alimentare” provocate de blocarea cerealelor ucrainene si rusesti din cauza conflictului in curs, daca vor fi ridicate sanctiunile impotriva Moscovei. Rusia „este pregatita sa aduca o contributie semnificativa la depasirea…

- UDPATE 2 Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a emis, marti, un decret care prevede sanctiuni impotriva statelor care au adoptat masuri „inamicale” in contextul invaziei militare ruse in Ucraina, o referire la sanctiunile masive impuse de Occident. Decretul prezidential este o riposta la „actiunile…

- UPDATE 2 Razboiul din Ucraina este o batalie finala pentru dreptul tuturor națiunilor europene din regiunea Marii Negre, dar Ucraina va caștiga, spune ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, dupa convorbirile avute la București cu Bogdan Aurescu. „De fiecare data cand președintele Putin incearca…

- UPDATE 6 Noi interceptari de convorbiri telefonice ale unor militari rusi, facute publice miercuri de catre Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), releva ca unii soldati rusi – trimisi in Ucraina pentru „demilitarizare” si „denazificare”, asa cum sustine Kremlinul – se fac responsabili de abuzuri…

- In ciuda relatarilor pe scara larga despre problemele cu care se confrunta forțele lui Vladimir Putin in Ucraina, soldaților ruși din aceasta țara li s-ar fi spus de catre superiori ca razboiul trebuie sa se incheie pana la 9 mai, scrie Sky News. Armata ucraineana afirma ca exista „o activitate de propaganda…

- Rezistența ucraineana in fața rușilor va ceda in curand, susțin unele servicii de informații. Rusia va accelera ofensiva in fața careia apararea ucraineana nu va mai rezista mult timp, potrivit unei note a servicilor de informații dintr-o țara NATO, obținuta de jurnaliștii de la BFM TV. Apararea…

- Armata rusa a lansat bombardamente, marti seara, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala. Explozii au fost raportate in noaptea de marți spre miercuri și in al doilea…

- In timp ce razboiul dintre Ucraina și Rusia ia proporții, statele lumii continua sa adopte sancțiuni impotriva regimului Vladimir Putin pentru a-l determina sa inceteze agresiunea. Ramai pe PRESSALERT.ro pentru a urmari principalele evenimente. UPDATE 7 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat…