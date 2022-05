Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 4 Rusia a lansat mai multe rachete in regiunea Jitomir, anunța Centrul de comanda aeriana din Ucraina, potrivit CNN. Centrul de Comanda Aeriana al Ucrainei a anunțat pe Facebook ca, duminica, rușii au tras rachete asupra unor obiective de infrastructura din regiunea Jitomir. Regiunea a fost atacata…

- Razboi in Ucraina, ziua 82. Fortele ruse au detonat bombe cu fosfor deasupra combinatului Azovstal, in tentativa de a-i ucide pe aparatorii ucraineni. NATO a anunțat ca ofensiva Rusiei eșueaza in mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv in Donbas. Iar soldaț

- UPDATE Fortele ruse si-au intetit atacurile in estul Ucrainei si aparent ar fi inregistrat cateva cuceriri teritoriale in regiunea Donbas, potrivit armatei ucrainene, informeaza joi dpa. Regiunea estica Donbas este principala tinta a fortelor militare ruse, de cand acestea au invadat Ucraina, pe 24…

- UPDATE 2 Statul Major General al Ucrainei a transmis sambata ca Rusia a lansat noi atacuri asupra regiunilor de est, dar fara succes pentru Moscova, relateaza DPA. „Luptele continua”, se arata intr-un raport al Statul Major General. Rusia continua sa trimita trupe in apropiere de orasul Izium din regiunea…

- UPDATE 3 Fortele armate ruse si-au oprit temporar ofensiva in estul Ucrainei in timpul noptii de joi spre vineri, a anuntat Statul Major al fortelor armate ucrainene, transmite dpa. „In directia Izium, (dusmanul) nu a efectuat nicio operatiune ofensiva”, a transmis Statul Major in ultimul buletin de…

- UPDATE 2 Un submarin rusesc cu propulsie diesel staționat in Marea Neagra a fost folosit pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr, relateaza Sky News. In imaginile difuzate de Ministerul rus al Apararii, o salva de rachete a fost vazuta ieșind din mare și zburand spre orizont.…

- UPDATE 3 Ministrul adjunct al apararii din Ucraina susține ca Rusia incearca „sa concentreze” sisteme de rachete in Belarus, anunța CNN. Adjunctul ministrului ucrainean al apararii a declarat ca Rusia „incearca sa concentreze” sisteme de rachete in sud-estul Belarusului pentru o potențiala utilizare…

- UPDATE 3 Președintele Volodimir Zelenski a ripostat la afirmațiile Rusiei potrivit carora Ucraina dezvolta arme chimice sau biologice pe teritoriul sau cu ajutorul SUA, relateaza BBC. „Se pretinde ca pregatim un atac chimic”, spune el intr-un mesaj video. „Acest lucru ma ingrijoreaza foarte mult, deoarece…