RĂZBOI ÎN UCRAINA, ziua 91. Rusia lansează un asalt pentru încercuirea trupelor ucrainene în estul țării Forțele ruse au inițiat marți un asalt total pentru a incercui trupele ucrainene in doua orașe din est, situate de-a lungul unui rau, o batalie care ar putea determina succesul sau eșecul principalei campanii a Moscovei in inima industriala a Donbasului, scrie Reuters. Rusia incearca sa cucereasca cele doua provincii din Donbas, Donetsk și Luhansk, […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 91. Rusia lanseaza un asalt pentru incercuirea trupelor ucrainene in estul țarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse au lansat un „asalt total” in Donbas asupra a doua orase strategice din regiune: Severodonetk si Lisiciansk. Batalia se anunta a fi una decisiva si de soarta ei depinde succesul sau esecul campaniei militare ruse in estul Ucrainei. Cucerirea acestor doua localitati ar permite armatei ruse…

- UPDATE 1 Militarii ruși au lansat marți un asalt total pentru a incercui trupele ucrainene in doua orașe situate de-a lungul unui rau din estul Ucrainei. Experții spun ca batalia ar putea fi decisiva pentru succesul sau eșecul campaniei rușilor in estul Ucrainei, anunța Reuters. La exact trei luni de…

- UPDATE 2 Moscova a cerut joi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra astfel incat sa poata fi reluate exporturile de cereale, relateaza agentia Interfax, citata de Reuters. Ucraina, unul dintre principalii…

- UPDATE 2 Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina, relateaza Reuters. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a…

- UPDATE 1 Miniștrii Energiei din țarile UE poarta luni discuții de urgența, in contextul in care blocul comunitar incearca sa gaseasca un raspuns unitar la cererea Moscovei, care a cerut cumparatorilor sa plateasca gazul in ruble, in caz contrar riscand sa le fie intrerupta furnizarea, scrie Reuters.…

- Forțele ruse au lansat ofensiva mult așteptata in estul Ucrainei, incercand sa strapunga linia frontului in ceea ce oficialii ucraineni au descris drept a doua faza a razboiului, relateaza Reuters, care face un bilanț al ultimelor ore ale conflictului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat…

- Liderul cecen, Ramzan Kadirov, spune ca Rusia vrea sa cucereaca Kievul, o ofensiva urmand sa fie declanșata nu numai asupra orașului-port Mariupol, ci și asupra capitalei ucrainene și a altor orașe ale țarii, relateaza BBC și Reuters cu referire la Libertatea.ro . „Ramzan Kadirov spune ca a primit un…

- UPDATE Forțele ruse au deportat cu forța 2.389 de copii din Donețk și Luhansk din Ucraina, a anunțat luni Ministerul ucrainean de Externe intr-un comunicat citat de CNN. „Astfel de acțiuni reprezinta o incalcare grava a dreptului internațional, in special a dreptului umanitar internațional”, se arata…