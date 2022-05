Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat ca Moscova va lua in considerare ofertele din partea Occidentului pentru a restabili legaturile si va decide daca acest lucru este necesar, dar se va concentra pe dezvoltarea relatiilor cu China, informeaza Reuters.Intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri…

- UPDATE 3 Rusia a avertizat joi Finlanda cu masuri de raspuns, inclusiv tehnico-militare, in urma deciziei istorice a liderilor acestei tari de a sustine aderarea ei la NATO, care, conform Moscovei, pune in pericol stabilitatea si securitatea in nordul Europei, relateaza agentia EFE. „Rusia se va vedea…

- Uniunea Europeana intentioneaza sa profite de summitul virtual organizat vineri la Bruxelles pentru a trimite un mesaj puternic Chinei potrivit caruia a ajuta Rusia in Ucraina nu este in interesul economic al Beijingului, informeaza dpa, potrivit Agerpres. UE ii va semnala Chinei consecintele pe care…

- Rubla ruseasca a revenit la aproximativ aceeași valoare pe care o avea inainte ca Rusia sa invadeze Ucraina, pe 24 februarie, dupa o perioada in care s-a prabușit pe fondul sancțiunilor Occidentului asupra exporturilor și a sistemelor financiare ale țarii, relateaza The Guardian. Joi dimineața, moneda…

- UPDATE 2 Seful diplomatiei chineze, Wang Yi, a declarat marti ca tara sa „nu este parte” a razboiului din Ucraina dupa invazia rusa, informeaza dpa. Guvernul chinez „nu vrea sanctiuni care sa afecteze China”, a declarat ministrul de externe chinez intr-o discutie purtata la telefon cu omologul sau spaniol…

- Fostul ministru al Apararii, Vitalie Marinuta califica drept un esec asa-zisa operatiune speciala a Rusiei in Ucraina, anticipand o infrangere totala a Moscovei in acest razboi. Marinuta spune ca Rusia si-a supraevaluat posibilitatile militare si a subestimat capacitatile Ucrainei de a se apara, noteaza…

- India cantarește luni o oferta din partea Rusiei de a-și cumpara țiței la prețuri reduse in urma sancțiunilor occidentale, potrivit Reuters. Masura este cu atat mai posibil sa aiba loc cu cat cele doua țari fac parte din alianța BRICS: Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. Fii la…

- ”Avem o parte din rezervele noastre de aur si de schimb valutar in moneda chineza, in yuani. Si vedem ce presiune exercita tarile occidentale asupra Chinei pentru a limita schimburile comerciale reciproce cu China. Desigur, exista presiune pentru a limita accesul la aceste rezerve”, a afirmat ministrul…