RĂZBOI ÎN UCRAINA, ziua 89. Rusia, pregătită pentru reluarea negocierilor UPDATE Soldat rus găsit vinovat de crime de război UPDATE Un tribunal din Ucraina a condamnat luni un soldat rus la inchisoare pe viața pentru uciderea unui civil, in cadrul primului proces pentru crime de razboi de la invazia Rusiei in Ucraina, informeaza BBC. Sergentul Vadim Șișimarin a fost condamnat pentru uciderea lui Oleksandr Șelipov, in varsta de 62 de ani, in satul Chupakhivka […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 89. Rusia, pregatita pentru reluarea negocierilor UPDATE Soldat rus gasit vinovat de crime de razboi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Ucraina a condamnat luni un soldat rus la inchisoare pe viața pentru uciderea unui civil, in cadrul primului proces pentru crime de razboi de la invazia Rusiei in Ucraina, informeaza BBC. Sergentul Vadim Șișimarin a fost condamnat pentru uciderea lui Oleksandr Șelipov, in varsta de 62…

- Administratia Vladimir Putin a semnalat, duminica seara, ca este pregatita sa reia negocierile cu Ucraina, dar reprezentantii Kievului avertizeaza ca nu vor accepta sa cedeze teritorii. „Din punctul nostru de vedere, noi suntem pregatiti sa continuam dialogul. Blocarea negocierilor a fost in totalitate…

- UPDATE 2 Moscova a cerut joi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra astfel incat sa poata fi reluate exporturile de cereale, relateaza agentia Interfax, citata de Reuters. Ucraina, unul dintre principalii…

- UPDATE 2 Faptul ca nu a reușit sa impuna o conducere pro-rusa decat intr-un singur oraș ucrainean, Herson, arata eșecul Rusiei de a face progrese in ceea ce privește obiectivele sale politice in Ucraina, potrivit Ministerului britanic al Apararii. In ultima sa informare, citata de BBC, Ministerul britanic…

- UPDATE 7 Premierul polonez Mateusz Morawiecki face presiuni pentru o inasprire a sanctiunilor UE care vizeaza Rusia, apreciind ca masurile adoptate pana acum nu sunt nici pe departe suficiente, transmite sambata dpa. Morawiecki s-a intalnit sambata cu presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola,…

- UPDATE 3 Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat marți Statele Unite ca au condus o operațiune cibernetica masiva care vizeaza zilnic instituțiile statului rus și a declarat ca ii va gasi pe cei responsabili de „agresiunea cibernetica”. „Nu ar trebui sa existe nicio indoiala ca agresiunea cibernetica…

- UPDATE 3 Președintele Volodimir Zelenski a ripostat la afirmațiile Rusiei potrivit carora Ucraina dezvolta arme chimice sau biologice pe teritoriul sau cu ajutorul SUA, relateaza BBC. „Se pretinde ca pregatim un atac chimic”, spune el intr-un mesaj video. „Acest lucru ma ingrijoreaza foarte mult, deoarece…

- Invazia ruseasca din Ucraina a intrat in a opta zi, iar luptele și bombardamentele continua in mai multe zone ale țarii vecine. UPDATE 8 Delegatiile Ucrainei si Rusiei au ajuns, joi seara, in cursul negocierilor desfasurate in Belarus, la un acord asupra crearii de coridoare umanitare, posibil printr-un…