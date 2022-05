Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 Peste 6,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei rusești, anunța Agenția ONU pentru refugiați. Acest lucru inseamna ca 15,8% din ucraineni au fugit din țara de la inceputul razboiului. Cel puțin 6,5 milioane de persoane au fugit din Ucraina de la inceputul invaziei…

- UPDATE Un tribunal din Ucraina a condamnat luni un soldat rus la inchisoare pe viața pentru uciderea unui civil, in cadrul primului proces pentru crime de razboi de la invazia Rusiei in Ucraina, informeaza BBC. Sergentul Vadim Șișimarin a fost condamnat pentru uciderea lui Oleksandr Șelipov, in varsta…

- Administratia Vladimir Putin a semnalat, duminica seara, ca este pregatita sa reia negocierile cu Ucraina, dar reprezentantii Kievului avertizeaza ca nu vor accepta sa cedeze teritorii. „Din punctul nostru de vedere, noi suntem pregatiti sa continuam dialogul. Blocarea negocierilor a fost in totalitate…

- UPDATE 5 Kremlinul a criticat din nou aspru sambata actiunile Occidentului cu privire la Ucraina, acuzandu-l ca duce un „razboi hibrid total” impotriva Rusiei si ca a declansat o „explozie de rusofobie din epoca de piatra”, relateaza DPA. Occidentul „ne-a declarat un razboi hibrid total si este greu…

- UPDATE 2 O brigada acuzata de comiterea de crime de razboi in orașul ucrainean Bucea a primit un titlu onorific din partea președintelui rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Intr-o scrisoare, Putin a felicitat Brigada 64 de pușcași motorizați rate din Rusia pentru „marele lor eroism și curaj” și a acordat…

- Președintele Belarusului, Alexandru Lukașenko, a respins, in cadrul unei conferințe susținute, miercuri, la Vladivostok, posibilitatea ca țara sa sa devina parte a Rusiei, precizand ca cele doua „state independente” vor construi impreuna o „unitate”, informeaza Interfax.ru . „Ei (n.r. – SUA și UE) spun…

- UPDATE 2 Europa trebuie sa fie pregatita sa se apere de atacuri nucleare, a avertizat un fost comandant NATO. Generalul Richard Shirreff, fostul adjunct al comandantului suprem NATO, a declarat pentru Sky News ca forțele rusești au demonstrat „o incredibila incompetența și o lipsa de profesionalism”,…

- A cincea zi de conflict incepe cu discuții intre delegații din Ucraina și Rusia, insa in același timp mai multe surse au indicat ca Belarusul ar putea intra fațiș in razboi de partea Kremlinului. Țara controlata de Aleksandr Lukașenko gazduiește deja tehnica militara ruseasca, fiind raportate mai multe…