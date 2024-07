In noaptea de 26 iulie, soldații ucraineni au reușit sa doboare 22 de drone Shahed-131/136, utilizate de trupe ruse in atacurile asupra regiunilor Herson, Sumy, Jytomyr și Cernihiv. De asemenea, forțele ruse au efectuat lansarea unei rachete balistice Iskander-M, a informat Mykola Oleshchuk, comandantul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei.Conform surselor ucrainene (Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei), pierderile totale ale rușilor in conflictul din Ucraina, in perioada 24 februarie 2022 - 26 iulie 2024, sunt estimate astfel: 572.300 de soldați; 8.320 tancuri; 16.050 de…