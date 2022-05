RĂZBOI ÎN UCRAINA, ziua 88. Kievul exclude o încetare a focului sau orice concesie față de Moscova Ucraina a exclus o incetare a focului sau orice concesie fața de Moscova, in timp ce Rusia și-a intensificat ofensiva in regiunea Donbas (est) și a incetat sa mai furnizeze gaze Finlandei. Dupa ce a pus capat unor saptamani de rezistența a ultimilor luptatori ucraineni in orașul strategic Mariupol din sud-estul țarii, Rusia desfașoara o […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 88. Kievul exclude o incetare a focului sau orice concesie fața de Moscova a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Ministerul rus al Apararii a declarat ca s-a convenit asupra unui coridor umanitar pentru evacuarea soldaților ucraineni raniți de la uzina siderurgica Azovstal din Mariupol catre orașul Novoazovsk, controlat de Rusia. „S-a ajuns la un acord privind evacuarea raniților”, a transmis, luni, ministerul…

- Toți batranii, femeile și copiii au fost evacuați din combinatul siderurgic Azovstal din orașul Mariupol, aflat sub asediu, au anunțat Ucraina și Rusia. Femei, copii și batrani au fost cu toții evacuați sambata din oțelaria Azovstal, ultimul bastion al combatanților ucraineni din orașul devastat Mariupol,…

- Ucraina a avertizat ca negocierile de pace cu Moscova sunt in pericol de a eșua din cauza atrocitaților descoperite in regiunile ocupate de ruși. Ucraina și Rusia nu au mai purtat discuții de pace fața in fața de la 29 martie, iar atmosfera s-a deteriorat din cauza acuzațiilor ucrainene potrivit carora…

- Odata cu expirarea ultimatumului pentru predarea orasului Mariupol, armata rusa a reluat ofensiva impotriva Ucrainei, punand accentul pe ocuparea intregii regiuni Donbas. Atat Kievul, cat si Moscova au raportat actiuni la scara larga in cea de-a 54-a zi de razboi in Ucraina.

- Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat joi ca situatia din sudul Ucrainei si din regiunea Donbas ramane extrem de dificila si a reiterat ca Rusia isi consolideaza prezenta militara in apropierea orasului asediat Mariupol, transmite Reuters. „Vor urma lupte. Va trebui sa strabatem in continuare o…

- Volodimir Zelenski a declarat, intr-un discurs video adresat Ucrainei, ca nu crede in promisiunile Rusiei de a dezescalada luptele. Intr-un discurs televizat, Volodimir Zelenski a declarat ca discutiile de pace cu Rusia continua „dar pentru moment sunt doar vorbe, nimic concret”, a relatat Reuters.…

- Kremlinul a declarat luni ca discutiile de pace dintre Moscova si Kiev nu au produs deocamdata niciun progres major, si a cerut statelor care pot exercita o influenta asupra Ucrainei sa recurga la ea pentru a determina Kievul sa adopte o pozitie mai constructiva la negocieri, transmite Reuters, potrivit…

- Ucraina va incerca miercuri sa evacueze civilii prin șase „coridoare umanitare”, inclusiv din orașul-port Mariupol, aflat sub asediu in sudul țarii, a declarat vicepremierul Iryna Vereshchuk, citata de BBC. Intr-o declarație video, ea a spus ca forțele armate ucrainene au fost de acord sa inceteze focul…