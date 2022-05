UPDATE 4 Rusia a lansat mai multe rachete in regiunea Jitomir, anunța Centrul de comanda aeriana din Ucraina, potrivit CNN. Centrul de Comanda Aeriana al Ucrainei a anunțat pe Facebook ca, duminica, rușii au tras rachete asupra unor obiective de infrastructura din regiunea Jitomir. Regiunea a fost atacata din „direcția sud-est” de „rachete de croaziera cu […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA, ziua 88. Kievul exclude o incetare a focului sau orice concesie fața de Moscova UPDATE 4 Rusia a lansat mai multe rachete in regiunea Jitomir a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .