Stiri pe aceeasi tema

- Zelenski acuza Rusia ca a blocat exportul a 22 de milioane de tone de alimente. O criza energetica va urma rapid unei crize alimentare daca Ucraina nu va primi ajutor pentru a-și debloca porturile, spune președintele, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucraina a exclus o incetare a focului sau orice concesie fața de Moscova, in timp ce Rusia și-a intensificat ofensiva in regiunea Donbas (est) și a incetat sa mai furnizeze gaze Finlandei. Dupa ce a pus capat unor saptamani de rezistența a ultimilor luptatori ucraineni in orașul strategic Mariupol din…

- UPDATE 2 Statul Major General al Ucrainei a transmis sambata ca Rusia a lansat noi atacuri asupra regiunilor de est, dar fara succes pentru Moscova, relateaza DPA. „Luptele continua”, se arata intr-un raport al Statul Major General. Rusia continua sa trimita trupe in apropiere de orasul Izium din regiunea…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

