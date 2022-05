Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Statelor Unite a aprobat joi un ajutor in valoare de aproape 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, transmite Reuters. Legea respectiva, care trecuse in 10 mai de Camera Reprezentantilor din Congres, i-a fost trimisa presedintelui Joe Biden pentru promulgare. Au votat in favoarea celui mai…

- Senatul american a aprobat joi un ajutor de aproape 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina, iar proiectul de lege a fost trimis Casei Albe pentru a fi semnat de președintele Joe Biden, in contextul in care Washingtonul se grabește sa mențina un flux de asistența militara la aproape trei luni dupa invazia…

- Camera Reprezentanților a aprobat marți, un nou pachet de ajutor pentru Ucraina in valoare de 40 de miliarde de dolari, in timp ce legislatorii au intarit cererea inițiala a președintelui Joe Biden, semnaland un angajament bipartizan sporit pentru a contracara invazia sangeroasa a președintelui rus…

- Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea de 33 de miliarde de dolari.„Presedintele Biden a spus pe buna dreptate astazi ca acest pas nu este ieftin", a declarat Volodimir Zelenski…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat sprijinul financiar suplimentar din partea SUA ca un pas foarte important. Presedintele Zelenski a multumit atat presedintelui Joe Biden, cat si poporului american pentru ajutor, exprimandu-si speranta ca Congresul SUA sa sprijine rapid suplimentarea…

- Presedintele american Joe Biden va cere Congresului sa deblocheze un ajutor suplimentar pentru Ucraina in valoare de 33 de miliarde de dolari, din care 20 de miliarde vor reprezenta ajutor militar.

- Razboi in Ucraina, ziua 49. Uniunea Europeana a aprobat miercuri un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina. Valoarea acestuia se ridica la 543 de milioane de dolari. In total, UE a alocat ajutoare de 1,63 miliarde de dolari pentru a susține țara atac

- Senatul Statelor Unite a adoptat marti in unanimitate o rezolutie prin care il condamna pe presedintele rus Vladimir Putin drept criminal de razboi, o demonstratie rara de unitate in Congresul american, profund divizat, transmite Reuters. Rezolutia, introdusa de senatorul republican Lindsey Graham si…