- Ramzan Kadirov, liderul pro-Kremlin al Ceceniei, a admis miercuri „erori” comise in faza initiala a campaniei militare ruse in Ucraina, lansata la 24 februarie, dar care, potrivit celor spuse de el, au fost remediate pe parcurs, potrivit EFE, informeaza Agerpres.

- UPDATE 6 Numarul civililor ucisi in Ucraina de la inceputul invaziei ruse, in 24 februarie, a depasit 3.000 de persoane, a anuntat luni Oficiul Natiunilor Unite pentru drepturile omului (OHCHR), transmite Reuters. Bilantul exact, de 3.153 de victime civile, reprezinta o crestere cu 254 fata de cel publicat…

- UPDATE 2 O brigada acuzata de comiterea de crime de razboi in orașul ucrainean Bucea a primit un titlu onorific din partea președintelui rus Vladimir Putin, relateaza CNN. Intr-o scrisoare, Putin a felicitat Brigada 64 de pușcași motorizați rate din Rusia pentru „marele lor eroism și curaj” și a acordat…

- UPDATE 4 Cel putin zece persoane au fost ucise si alte 35 au fost ranite in bombardamente rusesti asupra unei zone rezidentiale din Harkov, un oras important din nord-estul Ucrainei, au anuntat vineri autoritatile regionale, noteaza AFP. Intr-un bilant anterior, guvernatorul regional, Oleg Sinegubov,…

- UPDATE 7 Presedintele american Joe Biden l-a numit luni ”criminal de razboi” pe omologul sau rus Vladimir Putin si a declarat ca doreste un ”proces pentru crime de razboi”, dupa descoperirea a numeroase cadavre de civili in regiunea Kievului in urma retragerii fortelor militare ruse, transmit Reuters…

- UPDATE 1 Rusia are puterea de a pune la locul lor inamicii condusi de Statele Unite, iar Moscova va zadarnici complotul rusofob al Occidentului de a dezbina Rusia, a declarat joi unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin. Dmitri Medvedev, care a fost presedinte intre 2008…

- UPDATE 6 Uniunea Europeana a indicat miercuri ca se indoieste de credibilitatea afirmatiilor guvernului rus care a afirmat ca a descoperit un program biologic militar in Ucraina, spunand ca Moscova are un istoric de raspandire a dezinformarii cu privire la armele biologice, relateaza Reuters. ”Credibilitatea…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 7 Publicatia independenta rusa Novaia Gazeta, al…