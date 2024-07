Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse iși intensifica atacurile in apropierea orașului strategic Pokrovsk din est, transmite luni armata de la Kiev, amenințand o ruta cheie de aprovizionare pentru trupele ucrainene, scrie Reuters. Luptele de pe frontul din Pokrovsk au fost cele mai violente din est, a aratat Statul Major General…

- Fortele ruse isi concentreaza in prezent cele mai puternice asalturi in apropiere de orasul strategic Pokrovsk, in estul Ucrainei, a anuntat luni Kievul, in contextul in care Rusia se apropie de o ruta-cheie de aprovizionare a trupelor ucrainene pe frontul de est, relateaza Reuters.

- Fortele armate ucrainene sunt supuse unei presiuni puternice din cauza atacurilor rusesti din estul tarii, a declarat vineri presedintele Volodimir Zelenski in discursul sau video de noapte adresat natiunii, informeaza sambata agenția dpa. Situatia din jurul Pokrovsk, in regiunea Donetk, in special,…

- UPDATE 7:00 Ministerul rus al Apararii a afirmat ca fortele sale au prelat controlul asupra localitatii Lozuvatka din sectorul Pokrovsk al regiunii Donetk din Ucraina, unde au avut loc unele dintre cele mai incinse lupte de pe linia frontului, in razboiul care dureaza de 29 de luni, relateaza Reuters.Statul…

- Forțele ruse au lansat un atac in trei puncte strategice in regiunea Donețk din estul Ucrainei, in incercarea de a extinde caștigurile teritoriale și a captura orașul Pokrovsk, un nod cheie, relateaza Washington Post.

- Rusia a atacat Kievul, capitala Ucrainei, cu rachete Kh-101/Kh-555/Kh-55, rachete balistice și drone, insa forțele de aparare aeriana au interceptat toate țintele, relateaza ukrinform.net. „Inamicul a lansat un alt atac cu rachete asupra capitalei! Atacul a fost combinat, cu diferite tipuri de arme…

- Sistemele de aparare aeriana ucrainene au distrus 17 din 20 de drone lansate de Rusia spre teritoriul Ucrainei, au comunicat joi fortele aeriene ucrainene, conform Reuters.Dronele au fost distruse deasupra regiunii Odesa din sudul Ucrainei, au transmis pe Telegram fortele aeriene.