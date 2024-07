Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 7:00 Ministerul rus al Apararii a afirmat ca fortele sale au prelat controlul asupra localitatii Lozuvatka din sectorul Pokrovsk al regiunii Donetk din Ucraina, unde au avut loc unele dintre cele mai incinse lupte de pe linia frontului, in razboiul care dureaza de 29 de luni, relateaza Reuters.Statul…

- Fortele armate ucrainene sunt supuse unei presiuni puternice din cauza atacurilor rusesti din estul tarii, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un discurs video adresat natiunii, informeaza sambata dpa.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mers astazi la Pokrovsk, oras situat aproape de o zona dificila a frontului in regiunea estica Donetk, pentru a se intalni cu soldati, a-l prezenta pe noul comandant al fortelor comune si a inspecta situatia de securitate si umanitara din zona. Am inceput…

- Volodimir Zelenski, afirma in mesajul catre popot ca principalul obiectiv este in prezent regiunea Donetk si aprovizionarea fortelor militare ucrainene cu tot ceea ce au nevoie. El mai afirma ca ultimele pregatiri sunt in curs de desfasurare pentru evenimentul istoric extrem de important de marti, precizand…

- Situație dificila in Pokrovsk - Situația pe frontul din Pokrovsk ramane dificila, rușii atacand ieri de 48 de ori. Inamicul a fost mai activ in apropierea localitații Oceretine din regiunea Donețk, de unde a avansat in mai multe direcții, a transmis joi seara statul major ucrainean. Forțele ucrainene…

- Razboi in Ucraina, ziua 813. Forțele ucrainene au stabilizat situația din regiunea Harkov, pe fondul incercarilor trupelor ruse de a sparge apararea ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

- Forțele ucrainene au doborat sambata un avion cu reacție Suhoi Su-25 rusesc deasupra regiunii Donețk, a afirmat președintele Volodimir Zelenski, in discursul sau. In discursul sau video de sambata seara adresat poporului ucrainean, Zelenski a laudat brigada mecanizata separata 110 „pentru ca astazi…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis ca Ucraina are nevoie de „o accelerare semnificativa” a livrarilor de armament de la partenerii sai pentru a le permite forțelorr sale sa faca fata trupelor rusesti care avanseaza in mai multe sectoare ale liniei frontului