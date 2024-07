Uniunea Europeana a anuntat vineri ca a transferat Ucrainei un ajutor de 1,5 miliarde de euro reprezentand prima transa din veniturile generate de activele rusesti blocate dupa declansarea razboiului, transmite AFP. UE a blocat active de circa 200 de miliarde de euro ale Rusiei dupa ce fortele ruse au invadat Ucraina in februarie 2022. Circa […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 834. Kievul primeste primele 1,5 miliarde de euro din activele rusesti blocate in UE a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .