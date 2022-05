Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 1 O operatiune de salvare a luptatorilor ucraineni de la uriasa otelarie Azovstal, ultimul punct de rezistenta in fata armatei ruse in portul strategic Mariupol, era in desfasurare marti, conform Kievului, care considera ca acesti soldati „si-au indeplinit” misiunea, relateaza AFP. Soldatii din…

- Finlanda trebuie sa solicite aderarea la alianța militara NATO „fara intarziere”, au declarat, joi, președintele Finlandei, Sauli Niinisto, și prim-ministrul acestei țari, Sanna Marin.Aceste declarații reprezinta o schimbare majora de politica a Finlandei, provocata de invadarea Ucrainei de catre Rusia,…

- ''Am fost nealiniati timp de 200 de ani si acest lucru ne-a fost util (...), o decizie nu trebuie luata cu lejeritate'', a spus sefa guvernului suedez la o conferinta de presa desfasurata in marja manifestarilor de 1Mai.''Trebuie sa reflectam la ce este mai bine pentru Suedia. Sa schimbam calea sau…

- UPDATE 7 Lloyd Austin, secretarul american al Apararii, a insistat marti dupa-amiaza, in cursul unei reuniuni organizate in Germania, pentru intensificarea asistentei militare destinate Ucrainei si a cerut Rusiei sa opreasca imediat conflictul. „Nu avem timp de pierdut. Tarile dintre intreaga lume trebuie…

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari sambata, 26 februarie, ca NATO este mai unita si a subliniat ca presedintele rus Vladimir Putin a comis o greseala atunci cand a invadat Ucraina, transmite EFE.Obiectivul meu de la bun inceput a fost sa ma asigur ca mentin NATO si Uniunea Europeana in…

- Presa anunța ca trupele rusești au intrat deja teritoriul Ucrainei dupa ce Vladimir Putin a ordonat, luni seara, armatei ruse sa intervina pentru misiuni de „mentinere a pacii” in regiunile separatiste ucrainene Lugansk si Donetk, dupa recunoasterea independentei acestora. Locuitorii din Donețk au anunțat…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a afirmat ca recunoasterea de catre Rusia a regiunilor separatiste Donetk si Lugansk necesita un raspuns "rapid si ferm". "Recunoasterea de catre Kremlin a asa-numitelor "Republici Populare Donetk si Lugansk" ca fiind "independente" necesita un raspuns rapid…